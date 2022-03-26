«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة في أول أسبوع من رمضان.. والعظمى على القاهرة الكبرى 29

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أمس آخر يوم من الموجة الباردة، ومع ساعات المساء أصبح هناك اعتدال في سرعات الرياح، ولذلك لم يشعر المواطنون بانخفاض الحرارة بالشكل الملحوظ.

طقس اليوم

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرمامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، أنه اعتبارا من اليوم تشهد البلاد ارتفاعا بشكل تدريجي في درجات الحرارة، وهناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس على أغلب الأنحاء.

ولفتت أن الطقس خلال ساعات النهار دافئ لكن مع غياب أشعة الشمس في فترات الليل الطقس يظل شديد البرودة، ناصحة المواطنين بعدم الانخداع بارتفاعات درجات الحرارة التي تشهدها البلاد على مدار الأسبوع، وتصل العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية في نهاية الأسبوع.

تقلبات جوية حادة وسريعة

وأوضحت أن السمة المميزة في فصل الربيع بأنه فصل يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة في التوزيعات الضغطية، وبالتالي أي توقعات عن الطقس في رمضان المبارك ستكون بعيدة المدى نسبيا وقد تشهد تغيير.

ارتفاع الحرارة في رمضان

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل أي بداية شهر رمضان سيكون مائل للحرارة، خلال فترة النهار، بينما في فترات الليل ستكون من باردة لشديدة البرودة، ومن المتوقع أن تشهد بدايات شهر رمضان ارتفاعا في الحرارة.

نصيحة للمواطنين

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «النصيحة المهمة والأساسية مش عاوزين ننخدع بارتفاعات درجات الحرارة وفترات الدفء وتغيير نوعية الملابس، وحتى لو غيرنا نوعية الملابس أو خففنا شوية، خلال فترات الليل دايما يبقى معانا لأن الطقس بالليل سيظل من بارد لشديد البرودة».

وعن درجات الحرارة اليوم

القاهرة 21 10

الإسكندرية 18 12

دمنهور 19 11

مطروح 18 11

السلوم 17 08

بورسعيد 18 10

العريش 17 09

رفح 16 08

رأس سدر 18 12

نخل 16 05

نويبع 19 13

طابا 18 12

كاترين 13 03

الطور 21 21

شرم الشيخ 23 12

الغردقة 24 13

مرسى علم 25 14

المنيا 22 07

أسيوط 22 06

سوهاج 23 08

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 10

شلاتين 25 13

أبو رماد 23 14

حلايب 25 15