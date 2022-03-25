عاجل.. المدارس اليابانية تعلن مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2022

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2022، موضحة أن الدراسة ستكون مستمرة كما هي وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير المدارس بصفة مستمرة وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

مواعيد الدراسة في رمضان 2022

وأضافت وحدة المدارس المصرية اليابانية في بيان عاجل لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2022، تتمثل في حضور الطلاب بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الابتدائية في تمام الساعة الثامنة والربع صباحا حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا.

الدراسة في رمضان 2022 مستمرة

وأكدت أن مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2022، تتمثل في بداية اليوم الدراسي لكل الصفوف في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا وانتهاء اليوم الدراسي لرياض الأطفال في تمام الساعة الثانية إلا عشرة دقائق، وانتهاء اليوم الدراسي للابتدائي في تمام الساعة الثانية مساءً.