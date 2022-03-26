محافظ قنا: «حياة كريمة» مبادرة عظيمة وإنسانية بالدرجة الأولى «فيديو»

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» هي مبادرة عظيمة وإنسانية بالدرجة الأولى، قائلًا: «نحن على مشارف الانتهاء منها، وتم افتتاح قرية المراشدة رئاسيا كأول قرية من قرى المبادرة، وهي نموذج يحتذى به ونقلت الريفة والقرى نقلة كبيرة جدا، مثل البنية التحتية والتضامن الاجتماعي وتقديم الدعم لأبناء الأسر غير القادرين».

الدولة المصرية تهتم بالإنسان بالدرجة الأولى

وأضاف الداودي في لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «الدولة المصرية تهتم بالإنسان بالدرجة الأولى، وجرى إطلاق برامج عديدة في صالح الإنسان مثل تكافل وكرامة، واليوم نحتفل بتيسير زواج 100 فتاة غير قادرة على مصروفات الزواج، تدعمهم الدولة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، بمشاركة قوية من مؤسسات المجتمع المدني».

نصيب المحافظة من المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» 5 مراكز

وتابع محافظ قنا: «سنقدم لهن أجهزة كهربائية مثل البوتاجاز والغسالة وكل ما تحتاجه العروسة في شقتها وهذا الأمر نوع من العدالة الاجتماعية التي نطمح إليها»، لافتًا إلى أن نصيب المحافظة من المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» 5 مراكز، بتكلفة مادية تخطت ما يقرب من 30 مليار جنيه، ويتبقى 4 مراكز أخرى.

وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على أن هذه المبادرة تمثل نقلة كبيرية للحياة في قنا، حيث جرى إدخال البنية التحتية في كل القرى المستفيدة من المبادرة، مثل الغاز الطبيعي والتحول الرقمي والاهتمام بخدمات الصحة والتعليم.