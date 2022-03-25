قوافل «حياة كريمة» الطبية تجوب 15 محافظة: الكشف والعلاج مجانا

لم يغب محور الصحة عن محاور عمل «حياة كريمة» في القرى الأكثر احتياجا على مستوى مصر، إذ تتعاون المبادرة مع الجهات المسئولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، بهدف تحسين مستوى الخدمة الصحية في القرى، وتقديم خدمات مجانية للأهالي، تشمل الكشف وإجراء عمليات جراحية ومنح أجهزة تعويضية.

إطلاق القوافل الطبية للمناطق البعيدة المهمشة طوال فترات عمل مبادرة حياة كريمة بالقرى الفقيرة والمهمشة، كان أمرًا فارقاً مع المواطنين، من أجل تقديم الخدمات الصحية المختلفة، آخرها توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للتخفيف عن كاهل المواطن المصري، بحسب ما أعلنته المبادرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

15 قافلة طبية مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

تقدم القوافل الطبية ضمن «حياة كريمة» خدماتها بشكل مجاني من الكشف الطبي وصرف العلاج، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتغطي القوافل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إنَّه سيجرِ إطلاق 15 قافلة طبية، تستمر حتى 29 مارس الجاري، إذ يتم إطلاق 7 قوافل منها في مناطق: الفهمية مركز طامية محافظة الفيوم، والزيات مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، وكفر العجمي مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، والعتمانية مركز البداري محافظة أسيوط، والشباب مركز العبور محافظة القليوبية، وحاجر الأقالتة مركز القرنة محافظة الأقصر، وآبار الوقف مركز أخميم محافظة سوهاج، يومي 26 و27 مارس.

فيما تنطلق قافلتين خلال يومي 27 و28 مارس بمنطقتي أبيس 7 مركز وسط محافظة الإسكندرية، وكرم الديب مركز كوم أمبو محافظة أسوان، بالإضافة إلى إطلاق 6 قوافل طبية يومي 28 و29 مارس في مناطق أبو شروف، قارة أم الصغير مركز سيوة محافظة مطروح، مركز شباب قرية أم عزام مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، منشأة النصر مركز شربين محافظة الدقهلية، مركز طبي العبد حي السلام أول محافظة القاهرة، ريحانة مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، والمعدية مركز ادكو محافظة البحيرة.

العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي

وذكرت وزارة الصحة أنَّه يتمّ توقيع الكشف الطبي على المواطنين والعلاج ضمن القوافل الطبية بالمجان، منوهة إلى أنَّه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، على أن تضم القوافل تخصصات: نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.