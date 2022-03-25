منسق حياة كريمة بدشنا: نسبة تنفيذ المركز الطبي 55% (فيديو)

قال وليد مختار منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بمركز دشنا، إن المبادرة بدأت العمل عبر 3 مراحل، الأولى شملت 5 مراكز، والثانية تستهدف مركزين وهما نجع حمادي وقنا، أما المرحلة الثالثة فتستهدف مركزي نقادة وقوص.

وأضاف مختار خلال تصريحات لقناة dmc، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استهدفت 86 قرية و723 عزبة وتابع في 19 مجلسا قرويا بواقع 733 مشروعا، عبارة عن مراكز خدمات للمواطنين، مثل المدارس (إنشاء جديد وصيانة)، ومراكز طبية ووحدات صحية، ومشروعات صرف صحي، ومشروعات الغاز الطبيعي، ومشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه.

المجمعات الحكومية

وتابع منسق عام مبادرة حياة كريمة بمركز دشنا: «من خلال المجمعات الحكومية التي نُفذت في كل وحدة قروية، فإنها تحتوي على مكتب سجل مدني ومكتب تموين مكتب شهر عقاري ومركز تكنولوجي ومقر للوحدة المحلية».

وأردف: «لدينا مركز طبي شامل بقرية فوه قبلي تحت الإنشاء بنسبة 55%، وهناك مشروعات تابعة للشباب والرياضة ومنها الملعب بنسبة تنفيذ بلغت 65% وجاري العمل على ضخ المشروعات في مختلف القرى».

أهمية حياة كريمة

وكان إطلاق القوافل الطبية للمناطق البعيدة المهمشة في فترات عمل المبادرة حياة كريمة بالقرى أمرًا فارقا مع المواطنين لتقديم الخدمات الصحية المختلفة.

وكان آخرها توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للتخفيف عن كاهل المواطن المصري، وجابت قوافل المبادرة الرئاسية 14 قرية أمس الخميس، الموافق 24 مارس، إذ قدمت خدماتها مجانا، وتركزت الخدمات في «المركز الحضري بالرويسات مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، شرمساح مركز الزرقا محافظة دمياط، مركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، الفرنساوية مركز المحمودية محافظة البحيرة، الطويل مركز ساقلتة محافظة سوهاج، الفرجاني مركز بني مزار محافظة المنيا، الغريب مركز زفتى محافظة الغربية».