آخر أخبار السعودية اليوم.. استمرار جهود إطفاء حريق شركة أرامكو السعودية

آخر أخبار السعودية اليوم، يبحث الكثيرون من المواطنين في مصر والوطن العربي عن تطورات الأوضاع في المملكة العربية السعودية، بعد حريق «أرامكو»، إذ توال السلطات في جدة، اليوم السبت، جهود إطفاء حريق شركة أرامكو السعودية، الذي اندلع في محطة توزيع البترول التابعة لشركة أرامكو.

وتعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة،مساء أمس الجمعة لهجوم بمقذوف صاروخي ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات بالإضافة إلى تعرض محطة المختارة في منطقة جازان لهجوم صاروخى أيضا.

ويعمل 50 فريقًا ميدانيًا على إخماد حريق شركة أرامكو السعودية، وتكثف طواقم الدفاع المدني والإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق بمحطة أرامكو في جدة، ومن المتوقع السيطرة على النيران خلال ساعات وفقا لشبكة «العربية».

أخبار السعودية اليوم وحريق شركة أرامكو السعودية

كان حريق شركة أرامكو السعودية، اندلع، أمس، بمحطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، مساء أمس، والتي تعرضت لهجوم بمقذوف صاروخي، فيما لم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.

ووفقًا لمصدر سعودي، أعربت المملكة عن إدانتها للاعتداءات التخريبية،التي تستهدف المملكة، موضحة أن تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية.

وبشأن آخر أخبار السعودية، اليوم، جدد المصدر تأكيد السعودية، أنّها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية بسبب هجمات الحوثيين المستمرة على المنشآت البترولية السعودية .

السعودية: هجمات الحوثيين لا تستهدف المملكة فقط

ونوه المصدر السعودي، بأنّ هجمات الحوثيين لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، ما يعود بالسلب على الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمي.

ودعا المصدر، في الوقت ذاته، دول العالم للوقوف ضد اعتداءات الحوثيين والتصدي لها وللمنفذين والداعمين لمثل تلك الهجمات، مشددًا على أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد الحوثيين بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المتطورة دون طيار.

وتتعرض شركة أرامكو السعودية والمحطات التابعة لها لهجمات مستمرة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.