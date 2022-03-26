أمريكا تدين الهجوم على «أرامكو» والمنشآت السعودية: سلوك حوثي متهور

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجمات الحوثية الإرهابية على الأراضي السعودية، مؤكدة التزامها بدعم الرياض في مواجهة هجمات الميلشيات الإرهابية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الحوثيين يواصلون سلوكهم المتهور من خلال هجمات إرهابية ضد البنى التحتية المدنية، مضيفا إن بلاده تدين هجمات الحوثيين الإرهابية ضد منشأة لـ «أرامكو» في «جدة» السعودية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ضربات جوية ضد مصادر التهديد بصنعاء

من جانبه، أشار تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، إلى أن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها، موضحا أنه ينفذ ضربات جوية لمصادر التهديد بـ«صنعاء» و«الحديدة».

وكان «التحالف العربي»، أعلن فجر اليوم السبت، بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة، وقال «التحالف»، إن هدف العملية حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«التحالف العربي»: العملية العسكرية في مراحلها الأولى

وأضاف «التحالف العربي»، أنه على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.