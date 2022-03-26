وفد من سفراء 8 دول آسيوية يزور العلمين الجديدة و«الأبراج الشاطئية»

أجرى وفد من سفراء مجموعة دول آسيوية، ضم دول تايلاند ومينمار وكمبوديا وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة والفلبين ومرافقيهم بمصر، زيارة تفقدية لمدينة العلمين الجديدة، للتعرف على أهم معالم المدينة ومتابعة الجهود المبذولة بالمشروعات التي نُفذت وجارٍ تنفيذها بالمدينة، إذ استقبلهم المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ومسؤولي الجهاز والمشروعات.

عرض فيلم تسجيلي عن مراحل تطور المدينة

واستهل الوفد الأسيوي الزيارة بالاطِّلاع على عرض كامل عن الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، كما جرى عرض فيلم تسجيلي عن مراحل إنشاء المدينة ومراحل تطورها، ورد المهندس وائل سمير على التساؤلات والاستفسارات التي ردحها أعضاء الوفد الآسيوي، وإهداء درع مدينة العلمين الجديدة التذكاري للسفراء المشاركين في الزيارة.

جولة في مدينة الأبراج الشاطئية

كما أجرى الوفد جولة ميدانية بمنطقة الأبراج الشاطئية بداية من الأبراج التى تنفذها شركة أبناء علام ثم الأبراج تنفيذ شركة درة، ثم انتقلوا إلى زيارة المنطقة الترفيهية مروراً بالبواغيز والكباري بمدينة العلمين الجديدة.

وخلال الزيارة أشاد أعضاء الوفد بالجهود المبذولة وجودة التشطيبات والأعمال المنفذة بالمشروعات المختلفة، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه ومتطَّلعين لزيادة أطر التعاون بين مصر وبلادهم في المجالات كافة.

تنفيذ 8 أبراج في المنطقة الشاطئية

جدير بالذكر أنه جارٍ بمدينة العلمين الجديدة تنفيذ 8 أبراج بالمنطقة الشاطئية، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج مراحل متقدمة، بينما جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجًا تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، التى تم تشغيل بعضها، إضافة إلى الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي من الممشى السياحى والذى يبلغ طوله 7 كيلومترات.

ويجري أيضًا تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتي تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 طابقًا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 طابقًا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.

ويجري أيضًا بمدينة العلمين الجديدة تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانًا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالي 70 منشأة، وتشمل «البحيرة الرئيسية، الحديقة المركزية، المسجد، الكنيسة، المسرح الروماني، الأوبرا، المباني التجارية والفندقية في الحي القديم ومجمع السينمات»، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات السكنية والخدمية الأخرى لتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.