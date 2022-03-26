هل يمكن حصول اثنين من نفس العائلة على قرضين بمشروع أسرة منتجة؟.. «التضامن» تجيب

قد يتساءل البعض عن مدى جواز وأحقية حصول مواطن على قرض مشروع أسر منتجة، وفي نفس الوقت يحق لأحد أفراد أسرته الحصول على قرض آخر لمشروع الأسر المنتجة، للبدء في مشروع جديد يساعدهم على متطلبات الحياة والإنفاق على الأسرة دون الحاجة للغير.

ووفقا لـ وزارة التضامن الاجتماعي، فإنه يمكن حصول فردين داخل أسرة واحدة الحصول على قرض الأسرة المنتجة بشرط توفـر الضمانات لسداد القرض والفائدة لكلا المشروعـين إلى الجمعية الممولة للقرض، للبدء في أحد المشروعات وهي المشروعات الزراعية والحيوانية، المشروعات التطبيقية، المشروعات اليدوية والحرفية، المشروعات التجارية، المشغولات النسوية والخياطة والتفصيل، المشروعات الخدمية وغيرها وعامة المشروعات متناهية الصغر في هذا المجال.

مكان الحصول على قرض أسرة منتجة والأوراق

ويستطيع المواطن الحصول على القرض بالتوجة إلى الوحدة الاجتماعية التي تقع في نطاق سكنه في الريف أو الحضر داخل أي محافظة، وعن الأوراق المطلوبة أو المستندات للحصول على القرض والضمانات، فأعلنت عنها وزارة التضامن في وقت سابق وهي:

- يجب تقديم صورة البطاقة الشخصية «الرقم القومي».

- يجب تقديم طلب للوحدة الاجتماعية من طالب الانتفاع من المشروع للحصول على قرض لمشروع أسر منتجة.

- يجب تقديم شهادة تفيد الحصول على تدريب من أحد مراكز إعداد الأسر المنتجة أو اختبار يفيد اتقان الحرفة أو ممارسة سابقة للمهنة أو الحرفة.

- يجب تقديم الضمانات التي يقبلها مجلس إدارة الجمعية المنفذة مثل «الضمان الحكومي، إيصالات الأمانة.. إلخ».

- تقديم أوراق أخرى مثل إيصال الكهرباء أو عقد الإيجار أو الحيازة الزراعية.

القرض المتاح للمشروع

وبحسب وزارة التضامن فإن قيمة القروض لمشروعات الأسرة المنتجة المنفذة من الجمعيات تتراوح من 3000 جنيه وتصل إلى 10000 جنيه، منوه إلى أن مدة سداد أقساط القرض والفائدة تختلف حسبما تراه الجمعية الممولة للقروض وعادة تتراوح مدة السداد من 12 شهرا إلى 20 شهرا ونسبة الفائدة المحصلة على القرض تختلف حسب جهة منح القرض.