بعد إعلان «التضامن» تيسير كفالة الأطفال.. اعرف شروط الأسر البديلة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تهدف إلى التوسع في منظومة كفالة الأطفال، والحد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مصر، وذلك في إطار تحقيق مصلحة الطفل الفضلى في التنشئة والرعاية داخل أسرة وليس مؤسسة.

وأشارت القباج وفق تقرير صاد عن التضامن إلى أنه تم تيسير إجراءات الكفالة، مؤكدة أن نسبة الأطفال المكفولين عن الأطفال بمؤسسات الرعاية 23 %.

شروط كفالة الطفل بالأسر البديلة

وأوضحت التضامن على موقعها الرسمي، أن هناك العديد من الشروط لكفالة طفل تتمثل فيما يلي:

- يشترط أن تكون ديانة الأسرة الراغبة في كفالة طفل نفس ديانة الطفل الذي سيتم كفالته.

- يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها.

- يشترط أن يكون الزوجان مصريان، ويجوزللجنة العليا لـ«الأسر البديلة الكافلة» أن توافق على كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين يكون أحدهما مصري.

- يشترط ألا يقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولا يزيد على ستين سنة.

- يجوز للجنة الأسر البديلة الكافلة، الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كل من الزوجين في الأسر البديلة الكافلة على 60 سنة طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.

- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن 30 سنة كفالة الأطفال.

- الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل.

- تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية ومبدأ المهنية.

- تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

- تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.

- في حالة وفاة الأم البديلة الكافلة أو الطلاق، يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة.