وزير التعليم العالي يشارك طلاب جامعات المعرفة لعبة «بادل تنس»

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، والدكتور محمد الطيب، أمين مجلس أمناء الجامعات الدولية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الرسمي باسم وزير التعليم العالي، مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستشضيفة لفرع جامعة كوفنتري البريطانية، بحضور الدكتور محمود علام رئيس فرع جامعة كوفنتري، والدكتور إيهاب سلامة الرئيس التنفيذي لمؤسسة جامعات المعرفة الدولية.

وأجرى وزير التعليم العالي، حوارا مع أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية كمبيوتر ساسيبرنك، موجها إدارة جامعة المعرفة بعمل حصر شامل لجميع الطلاب الموهوبين وعمل تدريب لهم بكبرى الشركات.

وفي السياق ذاته، شارك وزير التعليم العالي طلاب جامعة كوفنتري الدولية لعبة «بادل تنس» بجانب مشاركته لعبة البينج بونج، وأكد وزير التعليم العالي وجود أنشطة رياضية داخل المؤسسات الجامعية لتنمية مواهب الطلاب المختلفة.

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جمهورية مصر وتحديدًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصلت لمرحلة أنه لا يوجد شيء في الخارج ليس موجودا في جامعات مصر.

وأوضح وزير التعليم العالي، خلال كلمته على هامش جولته التفقدية لمقر جامعة كوفنتري ضمن جولة الوزير لأفرع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت: «التقيت شبابا من فروع للجامعات الأجنبية، سعداء بدراستهم، وفخورون بالمنظومة التعليمية، ويكفي أننا ساعدنا الآلاف من الأسر على الحفاظ على أبنائهم من الدراسة بالخارج ومزجنا بين التعليمً الدولي والهوية المصرية واحتياجات المجتمع وضمان أن يكون نموذجا ناجحا للجامعات الأجنبية».

تجربة مصر أبهرت الدول المجاورة

وأشار الوزير إلى أن تجربة مصر بإنشاء أفرع الجامعات الأجنبية أبهرت الدول المجاورة، موضحًا أن العديد من الدول المجاورة مبهورين بنموذج فروع للجامعات الأجنبية في مصر.