وزير التعليم العالي: أفرع الجامعات الدولية ساهمت في تقليل نسب هجرة الطلاب

بدأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، جولته التفقدية بكليات فرع جامعة هيتفوردشير البريطانية التابعة للمؤسسات جامعات جلوبال، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد الطيب، أمين مجلس أفرع الجامعات الأجنبية في مصر، والدكتور معتز غانم، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة جامعات جلوبال، حيث افتتح الوزير عدد من المباني الجديدة لفرع جامعة هيتفورد شير البريطانية.

«عبدالغفار» يتفقد سير العمل بالمؤسسات الجامعية

وقال الدكتور محمد الطيب أمين مجلس أمناء أفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن جولة وزير التعليم العالي تشمل اليوم تفقد سير العمل بالمؤسسات الجامعية والفروع والاطمئنان على انتظام الدراسة والتجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية بالإضافة إلى مقابلات مع إدارة المؤسسات الجامعية والفروع وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة ستشهد الموافقة على إنشاء عدد من أفرع الجامعات الدولية الجديدة.

ومن المقرر أن تشمل جولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولات بجامعات الأوروبية والمعرفة والكندية لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات.

إنشاءات علمية ضخمة في العاصمة الإدارية

وقال «عبدالغفار»، إن إنشاء أفرع لجامعات دولية جديدة في العاصمة الإدارية كان حلمًا كبيرًا وشهد العديد من التحديات، لافتًا إلى أن الوقت الراهن يشهد إنشاءات وإمكانيات علمية ضخمة تضمها العاصمة الإدارية، منوها إلى أن متابعة أعمال التنفيذ والعمل كانت تتم باستمرار من الوزارة والجهات المعنية، لافتا إلى أن المؤسسات المستضيفة لأفرع الجامعات الدولية قاموا بإنجاز عالمي في معدلات الإنجاز والعمل.

وأضاف وزير التعليم العالي خلال القاء كلمته بحفل افتتاح المنشآت الجديدة بفرع جامعة هيتفوردشير البريطانية التابعة لمؤسسة جلوبا، أن أفرع الجامعات الدولية ساهمت في تقليل نسب هجرة العقول المصرية من الطلاب، بجانب خلق روح من التنافس داخل منظومة التعليم الجامعي صحية جدًا.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن حلم إنشاء أفرع جامعات دولية كانت فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوها إلى أن القيادة السياسية سخرت كافة أجهزة الدولة لإنجاح مشروعات إنشاء الجامعات الدولية، لافتا إلى أن الجامعات الدولية الجديدة بالعاصمة الدراسة تعمل وفقًا لأحدث النظم العالمية في النظام التعليمي.