تصميم هياكل أقمار صناعية بالتعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة مصر

زار وفد من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين برئاسة الدكتور السيد عبدالرازق وكيل كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكالة الفضاء المصرية.

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذي تم توقيعه يوم 3 مارس الجاري، حيث استقبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة وفد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورحب بأعضاء الوفد من أعضاء هيئة التدريس المرشحين للاشتراك في المشروع التنفيذي بين الوكالة والجامعة.

ورافق الدكتور محمد كساب رئيس شعبة الأنظمة الميكانيكية للأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية وفد الجامعة فى جولة علمية داخل الوكالة مروراً بمركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية ثم معامل الوكالة من معمل النموذج الهندسي ثم معمل الأقمار الصناعية التعليمية وانتهاء بمعمل الغرفة الحرارية والغرفة النظيفة لتجميع القمر الصناعي التجريبي.

وتم إعداد برنامج محاضرات علمية يخص تصميم الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية بقاعة الدكتور أيمن الدسوقي بالوكالة، وتناولت المحاضرات الموضوعات الآتية:

تصميم الأنظمة الميكانيكية

1. تصميم هياكل الأقمار الصناعية، والتي ألقاها الدكتور محمد كساب رئيس شعبة تصميم الأنظمة الميكانيكية وتناول فيها تصنيف الأقمار الصناعية وفئات هياكل الأقمار الصناعية وطرق تصميم وتطوير هياكل الأقمار الصناعية مروراً بمراحل تحقيق التصميم باستخدام البرمجيات والتطبيقات الحسابية حتى إجراء الاختبارات البيئية وانتهاء بالاستعداد للإطلاق.

نظام الاتصالات للأقمار

2. مقدمة في تصميم نظام الاتصالات للأقمار الصناعية، ألقاها الدكتور محمد الهادي وتناول فيها المهمة الفضائية للقمر، ومراحل تطوير المهمة الفضائية وأهمية الرسم التخطيطي للقمر، ثم تناول الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تصميم نظام الاتصالات للأقمار الصناعية ، مرورا بالشروط المطلوبة لتصميم نظم الاتصالات للأقمار الصناعية وانتهاء بعناصر نظام الاتصالات للقمر الصناعي، والخطوات الأولية لتصميم نظام الاتصالات للقمر.

3. كيفية تصميم نظام التحكم والتوجيه للأقمار الصناعية وألقاها المهندس عبدالرحمن هاني مهندس تصميم نظم التحكم والتوجيه بمجموعة التحكم بالوكالة، وتناول فيها وسائل التحكم فى وجهة ومدارات الأقمار الصناعية ووظائف كل نوع من وحدات التحكم للأقمار الصناعية، وكيف لكل وحدة من هذه الوحدات أن تؤدى الوظيفة المطلوبة منها.

التحكم الحرارى للقمر

4. الموضوع الرابع وهو كيفية تصميم نظام التحكم الحرارى للقمر والذى تناوله المهندس عبدالرحمن مسعد الفائز بمنحة الماجستير الداخلية بالوكالة والمعيد بكلية الهندسة بجامعة ببنها، وتناولت المحاضرة العديد من النقاط الهامة لأوضاع القمر في الحالات المختلفة سواء كان القمر الصناعي مواجهاً للشمس ويتأثر بدرجات الحرارة العالية أو كان القمر فى الجهة المقابلة للشمس ( أي الظل ) وفي هذه الحالة يكون القمر معرض لدرجات الحرارة المنخفضة، وفي هذه الحالات المختلفة ومع دوران القمر حول الأرض عدة مرات في اليوم الواحد يتعرض فيها بين السخونة والبرودة وهنا يجب تصميم نظام حرارى يحفظ كافة أنظمة القمر لتعمل بحالة جيدة وكفاءة عالية فى حالة تشغيلها.

نظام الهوائيات للأقمار الصناعية

5. الموضوع الخامس والأخير وهو تصميم نظام الهوائيات للأقمار الصناعية وتناولته الدكتورة مها ماجد حيث أكدت أهمية دور الهوائيات للأنظمة الفضائية بكل أنواعها ووظائفها وكيف أن نظام الهوائيات على القمر يستقبل الإشارات أو يرسلها من وإلى القمر الصناعي.

وأعرب فريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بسعادتهم البالغة بهذه الزيارة وهذه الجرعة المكثفة فى اليوم الواحد من فهم طبيعة تصميم وبناء واختبار الأقمار الصناعية من خلال جولة الزيارات للمعامل أو من خلال عدد المحاضرات التي أعدها خبراء الوكالة في تخصصات مختلفة عكست إلى حد كبير حجم المجهود الذي يتم في تصميم واختبار الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية.

وفى نهاية اليوم تم التقاط الصور التذكارية لفريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مع الأستاذ الدكتور رئيس الوكالة وكوادر وخبراء وكالة الفضاء المصرية متمنيين المزيد من التعاون بين الجهتين فى المستقبل وسعداء بما رأوه وما تناولوه فى هذا اليوم.