عاجل.. السيسي يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم بين مصر ورواندا لتعزيز التعاون

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس رواندا، مراسم توقيع مذكرات تفاهم مشتركة بين البلدين، لتعزيز التعاون المشترك.

جاءت مذكرات التفاهم كالآتي:

مذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا، ووقّع من الجانب المصري الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن الجانب الرواندي وزير الخارجية.

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجال التدريب الدبلوماسي بين معهد الدراسات الدبلوماسية في مصر، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا، ووقع من الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية، ومن الجانب الرواندي وزير الخارجية.

مذكرة تفاهم لدعم الرياضة

- مذكرة تفاهم لتتعاون في مجال دعم الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة في مصر ووزارة الشباب والثقافة بجمهورية رواندا، ووقّع من الجانب المصري، السيد سامح شكري وزير الخارجية، ويقوم بالتوقيع من الجانب الرواندي وزير الخارجية.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة في مصر العربية، ووزارة الشباب والثقافة في رواندا، ووقّع من الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، ويوقع من الجانب الرواندي وزير الخارجية.

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجال المتاحف بين المجلس الأعلى للآثار في مصر، وأكاديمية التراث الثقافي الرواندي في رواندا، ويوقّع من الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية، ومن الجانب الرواندي وزير الخارجية.