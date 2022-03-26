في أقل من أسبوعين.. الموت يخطف رجائي عطية وزميله عيد حواس من قاعة المحكمة

لم تكن وفاة المحامي الكبير رجائي عطية نقيب المحامين، الأولى أمام المحكمة، إذ سبقه زميله المحامي الذي توفي يوم 15 مارس الجاري بمحكمة شبين الكوم في محافظة المنوفية أثناء حضوره إحدى الجلسات.

وفاة المحامي عيد حواش بالمنوفية

وخلال جلسة عادية مثل كل الجلسات التي حضرها المحامي الراحل عيد حواش، كان متواجدًا بقاعة المحكمة صباح يوم 15 مارس، إلا أنَّ زملائه تفاجأوا بإصابته بحالة إعياء شديدة وظهرت عليه علامات الألم، ما دفعهم للالتفاف حوله ونقله للمستشفى في محاولة لإسعافه.

حضرت سيارة الإسعاف ونُقل المحامي بواسطة زملائه إلى مستشفى الهلال الأحمر، وكان في حالة إغماء تام عند وصوله للمستشفى، وحاول الأطباء إسعافه إلا أنَّه كان قد رحل عن دنيانا.

شهيد لقمة العيش

زملاء المحامي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا عليه لقب «شهيد لقمة العيش»، وأصدَر مجلس نقابة المحامين بالمنوفية بيانًا نعى فيه المحامي الراحل ذكر فيه: «يتقدم مجلس نقابة المحامين رئيسًا وأعضاءً بخالص العزاء للزملاء محامين الباجور في وفاة شهيد لقمة العيش المحامي عيد حواش، خالص العزاء لأهليته وخالص العزاء للمحامين بالباجور».

وفاة المحامي رجائي عطية صباح اليوم

وتوفي اليوم المحامي رجائي عطية نقيب المحامين عن عمر يناهز 83 عامًا، في أثناء مرافعته في إحدى قضايا محكمة جنوب الجيزة والمتهم فيها عدد من المحامين، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية في أثناء المرافعة في القضية المنظورة أمام المحكمة.