كواليس وفاة رجائي عطية.. ماذا حدث في آخر مرافعة لنقيب المحامين؟

فيما كانت محكمة جنوب الجيزة وعدد كبير من المحامين يستعدون لنظر محاكمة 9 من المحامين في قضية إهانة السلطة القضائية، بعد مشادة لفظية وقعت بينهم وبين رئيس محكمة جنح إمبابة، تعرّض المحامي الراحل رجائي عطية لوعكة صحية، نقل على إثرها للمستشفى لتوافيه المنية في حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم.

حضور النقيب وتعرضه للإغماء

وحضر نقيب المحامين في نحو العاشرة صباحًا، إلى مبنى محكمة جنوب الجيزة بإمبابة بصحبة محامين آخرين، وصعد إلى الطابق الثالث بالمحكمة حيث القاعة التي تنظر القضية وذلك للحضور والدفاع عن زملائه المحامين، فيما لم تمر بضع دقائق حتى شعر المحامي الراحل بعدم اتزان وسقط مغشيا عليه، ما سبب حالة من القلق والارتباك في صفوف المحامين الذين حضروا بالعشرات للتضامن مع زملائهم التسعة الذين تتمّ محاكمتهم.

نقل رجائي عطية للمستشفى في محاولة لإسعافه

على الفور استدعى المحامون سيارة إسعاف ونقلت المحامي الراحل إلى أحد المستشفيات بـ6 أكتوبر إلا أنَّه لفظ أنفاسه الأخيرة ولم تنجح محاولات إسعافه، وتمّ إبلاغ المحامين وهيئة المحكمة بنبأ وفاته.

المحكمة تعزي محامين مصر

وقدم عضو اليسار في المحكمة من أعلى المنصة، واجب العزاء للمحامين الحاضرين في القاعة، قائلًا: «أعزي كل محامين مصر في وفاة القيمة والقامة الراحل رجائي عطية»، وخيّرهم بين تأجيل الجلسة أو استكمالها.

القضية التي شهدت الوفاة

وتعود تفاصيل القضية لعام 2017 حينما نشبت مشادة كلامية بين 9 من المحامين وأحد أعضاء هيئة المحكمة خلال نظر إحدى الجلسات أمام محكمة جنح إمبابة فتمت إقامة الدعوى القضائية حيال المحامين واتهامهم بإهانة السلطة القضائية، ونظرت القضية بعدة جلسات، وكان من المقرر أن تستمع المحكمة للمرافعات بجلسة اليوم.