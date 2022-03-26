خطة جنوب سيناء لاستقبال شهر رمضان.. معارض لبيع السلع وأمسيات ثقافية

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عدة لقاءات مع المجلس التنفيذي للمحافظة ومديرية الأوقاف والأزهر الشريف، لوضع خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان، وتحديد أدوار كل مديرية.

وأكد المحافظ لـ«الوطن»، افتتاح معارض «أهلا رمضان» في مختلف المدن حتى يتمكن المواطنون من شراء مستلزمات الشهر الكريم، موضحا أن المعارض توفر السلع التموينية بأسعار أقل من السوق، كما أن الجمعيات التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة مزودة بكل احتياجات الأسرة وبسعر ينافس السوق الخارجي.

خيمة رمضانية في شرم الشيخ

وقال اللواء خالد فودة، إنه ناقش إقامة خيمة رمضانية، ودعوة فرق الإنشاد الديني بالتعاون مع وزارة الثقافة، لإحياء ليالي رمضان في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه شدد على إجراء أعمال الصيانة والإنارة الخاصة بمسجد الصحابة، فضلا عن إنشاء نافورة وتطوير الساحة.

وأوضح المحافظ، أن مديرية الأوقاف ستقوم خلال الشهر الكريم بتنظيم قوافل دعوية إلى الوديان والتجمعات البدوية لتأدية صلاة القيام ووعظ المواطنين، موضحا أنه جرى تحديد مساجد بكل مدينة لتأدية صلاة القيام.

رفع درجة الاستعداد

وأعلن محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى قبل بداية شهر رمضان المعظم، حيث تشن مديرية التموين حملات لضبط الأسواق والأسعار، وتحرير محاضر للتجار المخالفين، والتشديد على سلامة وجودة المنتجات المعروضة.

وأكد «فودة»، أن قصور الثقافة بالمحافظة ستنظم احتفالات طوال شهر رمضان، من خلال إقامة أمسيات ثقافية لفرق الإنشاد الديني، وإلقاء محاضرات عن فضائل الشهر الكريم وكيفية الاقتصاد في المصروفات.

ووافق المحافظ على المواعيد الجديدة لعمل المخابز في شهر رمضان، إذ تبدأ من الخامسة فجرا حتى العاشرة صباحا.