أوقاف جنوب سيناء: توزيع 12 طنا من لحوم صكوك الأضاحي للأسر المستحقة

قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن المديرية استقبلت نحو 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي، لتصل كمية اللحوم التي وصلت إلى جنوب سيناء نحو 12 طنا، مشيرا إلى أنه جارى توزيع الكميات الجديدة على الأسر المستحقة بالتنسيق مع المحافظة والتضامن الاجتماعي.

وأضاف «الراوي» أن التوزيع يجرى من خلال كشوف معتمدة، حيث تقوم الأوقاف بنقل اللحوم بسيارتها إلي الوديان والتجمعات البدوية لسد احتياجات الأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أن توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء هي وصول اللحوم للمستحقين.

40 طنا لحوم حصة جنوب سيناء من صكوك الأضاحي

وأعلن الشيخ الراوي، أن الدكتور محمد مختار جمعة صدق هذا العام على زيادة كمية لحوم صكوك الأضاحي المخصصة لمحافظة جنوب سيناء، لتصل إلى نحو 40 طنا، وهي أكبر كمية حصلت عليها المحافظة في تاريخها، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومبادرة «حياة كريمة» لتوفير ما تحتاج إليه الأسر في وديان وتجمعات سيناء من مأكل ومشرب.

أشار «الراوي» إلى أن المحافظة تقوم بمساعدة الأوقاف في عمليات التوزيع ويجري التنسيق مع رؤساء المدن التسع لتوزيع كميات على المدن والوديان والتجمعات البدوية التابعة للمدن تحت إشراف التضامن الاجتماعي ومجالس المدن، وبذلك يستفيد من اللحوم ما يقرب من 40 ألف أسرة من أهالي جنوب سيناء.

تطوير وإنشاء 177 مسجدا خلال 10 سنوات بسيناء

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه جرى تطوير وإنشاء 177 مسجدا على مستوى المحافظة، بالتعاون بين اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موضحا أن جنوب سيناء سوف تشهد افتتاح أربعة مساجد الشهر المقبل وهي «مسجد الروضة المقام على مساحة 1750 متر مربع، ويتسع لأكثر من 4000 مصلي، بالإضافة إلى مسجدين آخرين في حي الفيروز، والرابع في مساكن حي الجمعية علي مساحة 600 متر مربع.