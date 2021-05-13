أوقاف جنوب سيناء: لم نرصد أي مخالفات خلال صلاة عيد الفطر

أدى المواطنون بكافة مدن محافظة جنوب سيناء، صلاة عيد الفطر المبارك، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة العيد بمسجد الصحابة

فيما أدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صلاة عيد الفطر من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

تواجد أمني مكثف في محيط المساجد

وشهدت مساجد جنوب سيناء التي خصصتها مديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد تواجد أمني مكثف في محيطها، وفي الشوارع المؤدية لها.

كما تواجدت الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة في الشوارع الرئيسية بكل مدينة لتأمين احتفالات العيد، كما كثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.

تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية

وطبقت مديرية الأوقاف الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بدخول المساجد لأداء صلاة العيد الفطر المبارك، والتي تضمنت ارتداء الكمامة، اصطحاب سجادة الصلاة الشخصية، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار عدم فتح دورات المياه، فضلا عن حظر اصطحاب الأطفال حفاظًا على سلامتهم، مع عدم السماح بإقامة صلاة العيد بأي من الساحات.

عدم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة العيد

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، عدم رصد أي مخالفات من قبل المواطنين خلال أداء صلاة العيد، حيث لم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية اي شكاوى، والتزمت جميع المساجد بضوابط الصلاة التي أعلنتها وزارة الأوقاف.

وأوضح الراوى فى تصريحات اليوم الخميس: «أن جميع المساجد فتحت أبوابها قبل الصلاة بعشر دقائق، واستغرق وقت التكبيرات سبع دقائق فقط، وخطبة العيد عشر دقائق، كما فتحت مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، ومنع اصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات، وجرى الغلق عقب الصلاة مباشرة، مع تجنب حدوث أي تكدس من قبل المواطنين».

يذكر أن إجمالي المساجد التي كانت مخصصة لأداء صلاة عيد الفطر 226 مسجدًا في كافة مدن جنوب سيناء، وجرى تجهيز جميع المساجد وتعقيمها .