رئيس رواندا: اتطلع لمواصلة تعميق شراكتنا مع مصر

وجه الرئيس الرواندي بول كاجامي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة التي تلقاها بمصر، «عقدنا محادثات مثمرة للغاية واتطلع إلى مواصلة تعميق شراكتنا، والاتفاقات التي وقعت اليوم تستند للعلاقات طويلة الأمد بين مصر ورواندا للاستفادة بيننا في العديد من المجالات».

كاجامي: جائحة كورونا ذكرتنا بأهمية الترابط

وأضاف الرئيس الرواندي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي،: «أن جائحة كورونا ذكرتنا بأهمية الترابط أكثر من ذي قبل، وأنه لا يوجد بلد من الممكن أن يتعامل مع أزمة عالمية بمفرده، فإن التعاون هنا هو أمر مهم للغاية وتحديد مجالات جديدة للتعاون هو أمر حتمي، وحساس لإعادة اقتصادنا على المسار مرة أخرى وتعزيز وترقية القدرة على الصمود بمواجهة الصدمات المستقبلية، وهذه نقطة انطلاق جيدة للاستفادة، وتعظيم مجالات التجارة الحرة في إفريقيا، والتي تعمل في الوقت الحالي، وهذا سيخضع للعديد من الفرص ولا سيما بالنسبة لأصحاب الأعمال وللشباب وحماية مستقبلهم».

رئيس رواندا: لا أغفل عن ذكريات زيارة الرئيس السيسي لنا

وأضاف أنه لا يغفل عن ذكريات جميلة أثناء الزيارتين التي قام بهما الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعزيز العلاقات الشخصية والعلاقات بين البلدين، معربا عن تطلع باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في الوقت المناسب له في رواندا لمواصلة التوسع فيما بدأته البلدين واتفقا عليه اليوم.