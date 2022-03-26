حبس عامل قتل لصا أثناء سرقة طيور من منزله بالدقهلية

لقي عاطل، في محافظة الدقهلية، مصرعه على يد عامل زراعي، بعد أن ضبطه يسرق طيورا من داخل الحظيرة الملحقة بمنزله بقرية منشأة الجمال بمركز منية النصر.

مصرع لص

وورد بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من «جمال .ع .ال»، 63 عامًا، عامل زراعي، ومقيم في قرية منشأة الجمال التابعة لدائرة مركز منية النصر، بضبط لص أثناء محاولة سرقة بعض الطيور من داخل منزله.

وانتقل ضباط مباحث المركز منية النصر إلى مكان البلاغ، وتبين قيام المبلغ بضبط «رامي.ال»، 25 عامًا، عاطل، وسبق اتهامه في 24 قضية (مخدرات، وسلاح ناري، وسرقة، وسرقة مسكن، وسرقة متجر)، ومقيم بذات الناحية، حال قيامه بسرقة بعض الطيور من حظيرة ملحقة بمنزل المبلغ، فتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض «مطواة»، وأحدث به إصابات وجروح متفرقة بالجسم، ثم نقله إلى مستشفى منية النصر المركزي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرير محضر بالواقعة

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 3673 جنح مركز منية النصر، وبمواجهة المُبلغ اعترف بارتكابها، ودل على مكان السلاح المستخدم.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتشريح الجثمان وتوقيع الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، وحبس المتهم في الواقعة لحين ورود التحريات حول الواقعة.