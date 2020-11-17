مصرع طالب تحت عجلات قطار أبي قير أثناء مطاردة "لص الموبايلات"

لقي طالب مصرعه دهساً تحت عجلات قطار أبي قير، عند محطة الظاهرية وسط الإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء، أثناء مساعدته صديقه في الإمساك بأحد اللصوص، قام بسرقة هاتفه المحمول.

تلقى قسم شرطة الرمل ثاني بلاغاً يفيد مصرع شاب أسفل عجلات قطار أبي قير بمحطة الظاهرية، وعلى الفور، انتقل فريق من ضباط وحدة مباحث القسم، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص سقوط المدعو "عبد الرحمن إمام"، 17 سنة، طالب، مقيم بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أسفل عجلات القطار، ووفاته على الفور.

وبسؤال صديقه المدعو "أحمد محمد بدر الدين"، 17 سنة، طالب، مقيم بذات العنوان، أنهما كانا في زيارة إلى الإسكندرية، وحال استقلالهما قطار أبي قير بمحطة الضاهرية، سرق أحد الأشخاص هاتفه المحمول.

وأضاف في التحقيقات أن صديقه حاول النزول من القطار، لمساعدته في الإمساك باللص، إلا أنه سقط تحت العجلات، ولقي مصرعه على الفور.

وتوصلت جهود ضباط المباحث إلى تحديد هوية المتهم بسرقة الهاتف المحمول، وتبين أنه يدعى "أحمد ع. ف."، 23 سنة، مسجل خطر، وجرى ضبطه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثاني.

وبالعرض على النيابة العامة، أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.