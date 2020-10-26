مصرع لص "تكاتك" بالخانكة أثناء هروبه بعدما فضحه جهاز "جي بي إس"

لقي لص مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس، في إحدى العمارات السكنية بدائرة مركز الخانكة، في محافظة القليوبية، أثناء محاولته الهرب من بطش الأهالي، الذين تمكنوا من ضبط اثنين آخرين، كانوا بصحبته، لقيامهم بسرقة مركبة "توكتوك"، وتم تتبعه بواسطة جهاز تحديد الموقع "جي بي إس" قام صاحب التوكتوك بتركيبه في المركبة.

تلقى مدير امن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من مدير مباحث المديرية، اللواء حاتم حداد، بورود بلاغ من أهالي منطقة "كفر حمزة"، بدائرة مركز الخانكة، بمصرع لص نتيجة سقوطه من الطابق السادس، وضبط اثنين آخرين، بمعرفة الأهالي، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المديرية، بقيادة العميد خالد المحمدي، ضم المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، إلى محل الواقعة.

وتبين من التحريات أن 3 أشخاص استقلوا "توكتوك" من مدينة شبرا الخيمة، بغرض توصيلهم إلى إحدى المناطق، وفي الطريق قاموا بإشهار أسلحه بيضاء فى وجه السائق، وتعدوا عليه بالضرب، وأنزلوه من المركبة واستولوا عليها، وفروا هاربين، فقام المجني عليه بالاتصال بأسرته وطلب منهم تتبع الـ"توكتوك" عن طريق جهاز تحديد الموقع "جي بي إس" الموجود بالمركبة، إلى أن وصلوا إلى مكان تواجده في منطقة "كفر حمزة"، بدائرة مركز الخانكة.

وعندما شاهد صاحب التوكتوك ومعارفه المركبة، صاحوا "امسك حرامي"، وسارع المتهمون بالهرب، إلا أن الأهالي قاموا بملاحقتهم، وتمكنوا من الإمساك باثنين منهم، بينما صعد الثالث فوق سطح إحدى العمارات، محاولاً الهرب، فسقط من الطابق السادس.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث.