زيادة حصيلة شركات الصرافة من الدولار واليورو والريال «5 أضعاف»

كشفت شركات الصرافة بالغرف التجارية عن زيادة كبيرة في حصيلة التنازل عن عملات الدولار واليورو والريال السعودي 5 أضعاف، بالمقارنة بيوم الأحد من الأسبوع الماضي، قبل قرارات البنك المركزي الخاصة برفع الفائدة وطرح بنكي الأهلي المصري ومصر لشهادات ادخارية بعائد 18%.

زيادة حصيلة شركات الصرافة 5 أضعاف

وقال يوسف فاروق خبير مصرفي في تصريحات إلى «الوطن» إن معدلات التنازل عن الدولار والريال السعودى واليورو تضاعفت 5 مرات خلال الأيام الماضية، خاصة بعد قرارات البنك المركزي للمواطنين وشركات الصرافة.

العاملون بالخارج والمصريون أكثر المتنازلين

وأضاف يوسف أن النسبة الأكبر من هذه التنازلات من المصريين العاملين بالخارج وخاصة في السعودية بالإضافة إلى المصريين الموجودين بمصر، مشيرا إلى أن التنازلات أصبحت بمبالغ كبيرة من العاملين الخارج وخاصة بالسعودية التي يعمل بها عدد كبير من المصريين حيث قاموا بتحويل مبالغ كبيرة لأسرهم للاستفادة من الارتفاعات الكبيرة في الريال السعودي ولشراء احتياجات شهر رمضان.

البنك المركزى ينجح في إيقاف السوق السوداء

واستبعد الخبير المصرفي أن يكون هناك وقت محدد لتوقف البنوك عن طرح شهادة ذات العائد 18% لأن البنك الأهلي ومصر اللذين يحددان ذلك مشيرًا إلى أن البنك المركزي نجح في اتخاذ قرارات سريعة أدت الى اختفاء السوق السوداء مع تراجع عمليات الشراء والبيع للسوق السوداء التي تنشط وقت الأزمات.

من جانبه، قال علي الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية إن هناك عددا كبيرا من العملاء الذين ربطوا أموالهم كودائع بالدولار، قاموا خلال الأيام الماضية بفك تلك الودائع وشرائها بالجنيه المصري، بهدف سرعة الاستفادة من شهادات الـ18% التي طرحها البنكان الأهلي ومصر.

وأشار إلى أن شركات الصرافة توفر جميع العملات للمواطنين والراغبين والمستوردين من كافة العملات حيث يتوافر لدى خزائنها وفرة في المعروض من العملات.