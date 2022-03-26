سعر الريال السعودي اليوم السبت 26-3-2022 في مصر وعالميا

واصل سعر الريال السعودي اليوم السبت 27-3-2022 بمصر، استقرارًا، لليوم الثاني على التوالي، وفق آخر تحديث للبنوك وسط وفرة في المعروض والتزام شركات الصرافة ببيعة وشرائه، كما ذكر علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة سابقا لـ«الوطن».

أعلى سعر لبيع وشراء الريال السعودي

ويباع الريال السعودي بأفضل سعر في بنك الاستثمار العربي بنحو 4.9151 جنيه، بينما جاء في بنك hsbc بسعر 4.89 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء لـ ريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم، في جميع البنوك المصرية، وهي كما يلي:

- سعر الريال السعودي ببنك الاستثمار العربي 4.94 جنيه - مقابل 4.915 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.9107 مقابل 4.8954 جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودي اليوم في بنك cib يباع بسعر 4.9107 جنيه مقابل 4.8871 جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودي اليوم في بنك «ميد» 4.9263 جنيه للبيع مقابل 4.7427 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 4.910 جنيه للبيع مقابل 4.864 جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.919 جنيه للبيع مقابل 4.7584 جنيه للشراء.

- وسجل سعر بيع الريال السعودي اليوم في البنك المصرف المتحد 4.912 جنيه مقابل 4.723 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في بنك «التعمير والإسكان» 4.945 جنيه للبيع مقابل 4.8632 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل عدد من العملات الرئيسية اليوم السبت 26-3-2022.

- سعر الدولار مقابل الريال السعودي يباع بسعر 3.7513

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي 4.1314.

سعر الجنيه الإستراليني مقابل الريال السعودي يباع بسعر 4.9634

- سعر الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي بسعر 4.0491

- سعر اليوان الصيني مقابل الريال السعودى 0.5896.