شركات الصرافة: وفرة في الريال السعودي وقائمة بالأسعار الجديدة

استقر سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري خلال الـ 10 الأولى من الشهر الجاري وسط توقعات باستمرار الاستقرار.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس استقرارا جديدا أمام الجنيه في كافة البنوك وشركات الصرافة المصرية، إذ يُباع الريال بسعر 4.20 جنيه و4.17 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري، وسط وفرة في المعروض فيما يُصرف الريال السعودي من البنوك وشركات الصرافة وفق شروط، أهمها تأشيرة العمرة وجواز السفر والبطاقة .

أعلى سعر للشراء

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في 3 بنوك «الأهلي المصري - مصر - الأهلي المتحد»، وقال علي الحريري، سكرتير عام شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية السابق، إنّ هناك وفرة في الريال السعودي خلال الفترة الحالية رغم موسم عمرة رجب.

ويشهد موسم العمرة هذا العام «عمرة رجب»، هدوءا في الطلب على شراء الريال السعودي، من البنوك وشركات الصرافة بالرغم من إعلان السعودية عن أداء العمرة.

وأشار إلى أنّ عمرة رمضان هي الأكثر طلبا للريال السعودي إلا ان تراجع أعداد المعتمرين هذا العام تسبب في قلة الإقبال على شراء الريال السعودي، وأفاد بأن المعروض من الريال السعودي سجّل ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الجاري حيث توجد حصيلة مرتفعة يوميا لدى شركات الصرافة من خلال تحويلات العاملين بالخارج وإقبال أسرهم على بيع الحوالات المرسلة من ذويهم.

وأضاف: «نقوم يوميا ببيع الفائض من الريال السعودي إلى البنوك المربوطة عليها شركات الصرافة بسبب عدم وجود طلب من العملاء»، وذكر أن حصيلة الفائض اليومي للريال السعودي يتم بيعها يوميا للبنك، موضحا أن تراجع الطلب على شراء الريال السعودي يدفعهم إلى بيع الفائض للبنوك لعدم وجود طلب عليه من العملاء.

استبدال الجنيه بالريال السعودي

- تحويل الجنيه إلى الريال السعودي بسعر 0.238 ريال.

-تحويل 5 جنيهات إلى الريال السعودي بسعر 1.119 ريال .

- تحويل 10جنيهات إلى الريال السعودي بسعر 2.38ريال .

تحويل الريال السعودي إلى الجنيه المصري

- يباع الريال بسعر 4.19 جنيه

-يباع 5 ريالات بسعر 20.98جنيه

- تباع 10 ريالات بسعر 41.96 جنيه.