حبس سباك قتل جاره طعنا في الوراق.. وتحريات المباحث: «خلافات الجيرة»

أمرت جهات التحقيق بحبس سباك قتل جاره بطعنة نافذة بسبب خلافات الجيرة بمنطقة الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن اعترف بارتكاب الجريمة أمام الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق، وأكد شهود العيان ارتكابه للجريمة أمام المارة في الطريق.

الشهود يؤكدون الواقعة

واستمعت النيابة العامة لأقوال شهود الواقعة، الذين أكدوا أن المتهم التقى المجني عليه في الشارع، ونشبت بينهما مشادة كلامية أخرج على إثرها المتهم سكينا من طيات ملابسه وطعن المجني عليه، ليسقط في الحال غارقا في دمائه، وعندما تجمع الأهالي لاذ بالفرار وصعد إلى المنزل وبدأ في تسلق الحوائط ليهرب من مبنى لآخر، إلا أن الأهالي طاردوه لعدة دقائق حتى سقط وتعرض لكسر في ساقه، ليتمكن الأهالي منه ويسلموه للشرطة.

وأضاف الشهود أن خلافات الجيرة كانت سببا في الجريمة حيث أن المتهم جار المجني عليه وكانت بينهما خلافات سابقة، وكان يحمل السكين وينتظر المجني عليه في الشارع ليعتدي عليه.

أقوال أسرة المجني عليه

وطلبت جهات التحقيق، تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقواله، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لمعرفة وتحديد أسباب وتوقيت حدوث الوفاة والتصريح بالدفن، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث لاستخراج أي لقطات أو مشاهد لحدوث الجريمة، وتحليل عينة من دماء المتهم لبيان ما إذا كان قد تعاطى مواد مخدرة أو خمور قبل ارتكاب الجريمة، وإرسال السكين المستخدم إلى المعمل الجنائي.

بلاغ بالجريمة

وتلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من مأمور قسم شرطة الوراق، يفيد بإبلاغ الأهالي بوقوع جريمة قتل في الشارع، وأنهم تمكنوا من احتجاز المتهم لتسليمه للشرطة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وأجرت المعاينة المبدئية وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وإلقاء القبض على المتهم، واقتياده لقسم الشرطة بعد تلقيه الإسعافات الأولية بالمستشفى، عقب تعرضه لكسر بالقدم نتيجة مطاردة الأهالي له أثناء محاولته الهرب.