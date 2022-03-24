سفاح جديد في السعودية على غرار «الفيوم».. قتل زوجته وأطفاله الأربعة بعد الصلاة

تصدرت جريمة «شرورة» اهتمامات الصحف الصادرة في المملكة العربية السعودية، مع إعلان وزارة الداخلية السعودية إعدام مقيم يمني، لإدانته بإنهاء حياة زوجته الثانية وأطفاله الأربعة بطريقة وحشية، أصغرهم طفلة عمرها عامان وأكبرهم طفل عمره 11 عاما، حيث خنقهم ثم أنهى حياتهم بآلة حادة، بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ السعودية.

قواسم مشتركة بين سفاح السعودية وسفاح الفيوم

وتشابهت جريمة «شرورة» مع جريمة سفاح الفيوم التي وقعت قبل أشهر، حيث أقدم رجل يدعى «عماد» على ذبح زوجته وأبنائه الخمسة بحجة الديون الكثيرة أو مروره بضائقة مالية، وهو نفس مبرر سفاح السعودية، كما أنّ سفاح الفيوم قتل طفله الأكبر من زوجته الأولى وقتل زوجته الثانية وأطفالها الثلاثة، كذلك سفاح السعودية ذبح ابنه الأكبر من طليقته وقتل زوجته الثانية، ويكمن وجه الاختلاف في الجريمتين، أنّ عدد الأطفال في الفيوم كان 5 بينما في السعودية 4.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أنّ مواطنا يمنيا يدعى صالح عبدالله العوبثاني، قتل زوجته وأبناءه الأربعة مستخدما سكينا حادة، بعد أن باغتهم وخنقهم واحدا تلو الآخر، وبعد الانتهاء من جريمته أبلغ مركز شرطة شرورة عما اقترفت يداه.

وبعد انتقال الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة، جرى التأكد من صحة البلاغ، حيث خنق المتهم أطفاله الأربعة داخل المنزل، ثم ذبحهم بسكين حادة.

المتهم قتل زوجته بعد انتهائها من صلاة الظهر

وذكرت الصحيفة، أنّ الأب أعد للجريمة مع سبق الإصرار، حيث ذهب لمنزل أهل طليقته ليصطحب طفله الأكبر «عبدالله» بحجة أنّ لديه مناسبة ويريد أن يحضرها معه في المنزل الذي يعيش فيه مع زوجته الحالية وأطفاله الثلاثة الآخرين.

وكانت زوجته الحالية تصلي الظهر وبعد انتهائها من الصلاة، دخلت غرفتها للاستراحة فباغتها وخنقها ثم فصل رأسها عن جسدها بالسكين، وجر جثتها إلى المطبخ، ثم قتل أطفاله الأربعة، وجمع الجثث كلها في مكان واحد داخل الشقة، مبررا ذلك بمروره بضائقة مالية وأزمة نفسية.

وبعد ثبوت الجريمة على الجاني واعترافاته التفصيلية بالحادث، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام اليوم بحقه في نجران.