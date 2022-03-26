التعليم العالي: الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية تقلل اغتراب الطلاب

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة، هي أول جامعة يجري بناؤها في العاصمة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتقديم تعليم متميز لا يقل عن جودة التعليم خارج البلاد.

أشار «عبدالغفار» خلال جولة تفقدية داخل فرع جامعة «البرنس إدورد» التابع لمجمع الجامعات الكندية الدولية داخل العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية، إلى أن الدولة المصرية تمتلك عددا جبارا من الشباب الموهوبين، مشددا على أهمية دعم ورعاية هؤلاء الطلاب داخل الجامعات، مؤكدا أن هؤلاء الطلاب هما نواة الجمهورية الجديدة.

تقديم الطلاب المصريين في أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة استطاعت إقناع أولياء الأمور بالتقديم لأبنائهم داخل أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر بدلاً من التقديم لهم في الخارج، موضحا أن جامعات العاصمة أسهمت في تقليل نسب المغتربين، لافتا إلى انخفاض نسبة اغتراب الطلاب المصريين للدراسة بالخارج إلى 30% مقارنة بالسابق.

وأكد وزير التعلي مالعالي، أن خريجي الجامعات الدولية لهم شهادات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، بجانب اعتماد الشهادة من الجامعة الأم.