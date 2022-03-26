إلهام عبد البديع تروي أغرب واقعة تحرش: «عاكسني وضربني بالقلم»

«عاكسني في الشارع عيني عينك، ولمّا زعقت معاه، اتفاجئت بأنه ضربني بالقلم على وشي»، بهذه الكلمات أكدت الفنانة الشابة إلهام عبد البديع، تعرضها للتحرش في إحدى شوارع المهندسين، وعندما قررت مواجهة المتحرش، قام بـ«صفعها» على وجهها، «لكن أكثر ما أزعجني، هو عدم اهتمام الناس، بل بالعكس كانوا واقفين يتفرجوا عادي».

أغنية «مش خايفة» رسالة للفتيات لمواجهة المتحرشين

وأضافت خلال حضورها وخطيبها الملحن وليد سامي ندوة في «الوطن»، أن التحرش بكل أنواعه حتى لو كان نظرة أو كلمة، هو في حد ذاته أمر مزعج، ويجب على الفتيات عدم الخوف من مواجهة المتحرش أيًا كان، وأن يحصلن على حقوقهن «ياريت الناس في الشارع، عندما يجدوا أزمة أيًا كان، ألا يكتفوا فقط بالنظر أوالتصوير، دون التدخل للحد من الأزمة، لأن ما يحدث الأن من رد فعل البعض أمر غريب جدًا، يكون شايف المشكلة، وواقف يصور بس، واحنا دمنا يتحرق».

خوض تجربة الغناء بتشجيع من خطيبها

وعن أغنية مش خايفة التي طرحتها على موقع المشاهدات يوتيوب، في أولى تجاربها الغنائية والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، قالت إلهام عبد البديع: «هي رسالة لكل بنت عن ضرورة مواجهة المتحرش، وحدوتة عن اللي بيحصل معانا، لأن مفيش بنت لم تتعرض لهذا الأمر المؤسف، وأنا كنت خايفة من التجربة، وخفت من ردود الأفعال أوالهجوم عليّ، أوعدم تقبل الناس لصوتي، كما حدث مع فنانين مروا بهذه التجربة من قبل».

وأشارت إلى دعم خطيبها الملحن وليد سامي وتشجيعه لها على ضرورة طرح الأغنية «قالي دي حاجة بتحبيها، جربي فورًا ومهما كان رد فعل الناس دائمًا بيختلف، يعني فيه اللي يحبني ويحب طريقتي، وفي اللي هيرفضني، والحمد لله رد الفعل حتى الآن جيد، وهى من كلمات وألحان أحمد الطناني، والموزع عبد الوهاب الرافعي، والكليب من إخراج عمرو فاروق».