التحالف العربي يعلن إحباط هجوم على ناقلات النفط

أعلن التحالف العربي، إحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف أنه جرى استهداف 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز، منوها بمقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.

كما أعلن التحالف عن إمهال الحوثيين 3 ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء.

إمهال الحوثيين 3 ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء

وأشار التحالف في وقت سابق إلى أن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة منشآت النفط في السعودية.

وأوضح أنه جرى استهدف مسيرات مفخخة قيد التجهيز في مينائي الحديدة والصليف، مطالبًا الحوثيين بإخراج الأسلحة من المناطق المحمية وأولها مطار صنعاء، مشيرًا إلى استخدام المناطق المحمية عسكريًا يسقط عنها الحماية، مؤكدًا استمرار العملية العسكرية لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي.