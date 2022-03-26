إدانات عربية وغربية ضد هجوم الحوثيين على المنشآت الحيوية بالسعودية

تتوالى الإدانات العربية والغربية على هجوم الحوثيين الأخير على السعودية، والتي كان آخرها تحذير الاتحاد الأوروبي من خطورة الهجمات المتتالية لجماعة الحوثيين على عدة مناطق في السعودية.

وتعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة والتابعة لشركة أرامكو السعودية لهجوم بمقذوف صاروخي، مساء أمس.

وطالب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، الحوثيين بضرورة إيقاف تلك الهجمات على السعودية والتي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية، مشيرا إلى أنها تزيد من خطر تصعيد الصراع وتُنهي جهود إنهاء الحرب، بحسب ما ذكرته «العربية».

الخارجية الأمريكية تندد بالهجوم الحوثي على المملكة

وبدورها طالبت السفيرة السعودية في واشنطن ريما بنت بدر، المجتمع الدولي بضرورة التحرك لصد هجمات الحوثيين على مناطق إمدادات الطاقة العالمية، مشيرة إلى أنهم يستخدمون صواريخ ومسيرات إيرانية الصنع في ذلك الهجوم.

وأعربت الخارجية الأمريكية، عن إدانتها لذلك الهجوم، واصفة إياه بالعمل الهمجي، محذرة جماعة الحوثي من استمرار تلك الهجمات التي قالت إنه يُعد اعتداء على الأمريكيين المتواجدين بالمملكة السعودية، وفقا لما نشرته «العربية».

كما أدانت الخارجية الفرنسية، هذه الهجمات الحوثية ضد أراضي المملكة، مطالبة بسرعة إيقاف تلك الهجمات والعمليات الإجرامية التي تهدد استقرار المنطقة.

مصر تعلن رفضها لتلك الأعمال الإرهابية

ومن جانبها، أعلنت مصر عن رفضها لتلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار السعودية، معربة عن استنكارها لمواصلة جماعة الحوثي لهجماتها ضد السعودية ومنشآتها الحيوية والمدنية، وفقا لبيان وزارة الخارجية.

كما أكدت الإمارات، على أن استمرار تلك الهجمات يؤكد على تحدي الحوثيين للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين الأممية والدولية، وتقويض مسار السلام.

وبحسب «العربية»، طالبت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، المجتمع الدولي بوجوب أخذ موقف فوري وحاسم ضد تلك التجاوزات الحوثية وهجماتها المتكررة على المنشآت الحيوية والمدنية بالسعودية، ودعم مساعي التحالف العربي لوقف انتهاكات الحوثيين بالمنطقة.

هذا وتستمر الإدانات العربية والغربية الرافضة لتلك الهجمات الحوثية المتكررة ضد المملكة العربية السعودية ومنشآتها الحيوية والمدنية.