قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، اليوم، إنه يتم وضع اللائحة التنفيذية للمجلس الصحي المصري خلال 6 أشهر، موضحا أنها تتضمن إجراءات تطبيق قانون إنشاء المجلس الصحي.

القانون يشمل جميع المهن الصحية

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تم عقد أول اجتماع لوضع قانون عام 2007، واستمر حلم تطبيقه على الأطباء حتى صدق الرئيس على القانون ليشمل جميع المهن الصحية، لافتا إلى أنه يتم إضافة أي فئات غير موجودة ضمن المجلس.

المجلس الصحي المصري يتبع رئيس الجمهورية

وأشار إلى أن المجلس الصحي المصري، هو مجلس علمي مستقل يتبع رئاسة الجمهورية، ويضم مجلس الأمناء جميع الجهات والوزارات المعنية، لافتا إلى أن المجلس يستكمل ما سبق؛ فالزمالة المصرية تقدم شهاد البورد المصري، ويتم إصدار الشهادات تحت رعاية المجلس الصحي المصري.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر صحفي تحت عنوان المجلس الصحي المصري حتمية الحاضر وضرورة المستقبل.. نحو تعليم صحي بمعايير عالمية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

ويشارك في المؤتمر، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا.