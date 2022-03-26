يوم سياحي للأيتام في منتجع الجونة بالبحر الأحمر.. «مفيش يتيم بينا»

شهد اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، الاحتفال الذي نظمته المحافظة بمناسبة «يوم اليتيم»، والذي شهد تنظيم يوم سياحي لعدد 60 طفل من الأيتام، من طلاب المدارس الابتدائية، في منتجع «الجونة» بالغردقة، وشملت الاحتفالات فقرات وعروض فنية ومسابقات ترفيهية، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، ومديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

البحر الأحمر تحتفل بـ«يوم اليتيم»

وقال اللواء عاطف وجدي، في تصريحات صحفية على هامش احتفالات «يوم اليتيم» في محافظة البحر الأحمر، إن تخصيص يوم للاحتفال بالطفل اليتيم في الغردقة، هو بمثابة «رسالة لجميع الأيتام بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأنهم سيبقون دائماً في القلب».

وأشار السكرتير العام المساعد بمحافظة البحر الأحمر إلى أن القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً كبيراً بهذه المناسبة، والأطفال الأيتام، ما يدل على أن رعايتهم وتلبية مطالبهم حق أصيل على كافة أفراد المجتمع، ويعكس مظهراً رائعاً من مظاهر التكافل الاجتماعي.

تنظيم يوم لليتيم في منتجع الجونة السياحي

ومن جانبه، قال عمرو بلحة، منظم الاحتفالية، إنه تم تنظيم حفل للأيتام في منتجع «الجونة» السياحي، جرى إعداده خصيصاً للاحتفال بـ«يوم اليتيم»، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، ومديرية التربية والتعليم في البحر الأحمر، لعدد 60 طفلاً من الأيتام.

وأضاف أنه تم تنظيم يوم كامل بمنتجع الجونة السياحي، وذلك بغرض تعزيز المشاركة المجتمعية، وإظهار الدعم المجتمعي للأطفال الأيتام، وتدعيم أواصر الرحمة، ودعم أسس المودة والترابط بين كافة فئات المجتمع.

مسابقات ترفيهية في احتفالات يوم اليتيم بالغردقة

ولفت منظم الاحتفالية، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الاحتفال تضمن فقرات موسيقية متنوعة، ومسابقات ثقافية ورياضية، وفقرات ترفيهية للأطفال، وفي نهاية الاحتفال، قام اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، بتوزيع الجوائز والهدايا على الأطفال، ما أضفى أجواء من البهجة والسرور على جميع الأطفال المشاركين.