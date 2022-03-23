مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق الغردقة سفاجا

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة سفاجا، حيث تم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى

تصادم ملاكي وسيارة نقل

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي، بسيارة نقل، ما أدى إلى انقلاب الأولى عند الكيلو 20 بطريق الغردقة سفاجا، وأخطر مرفق إسعاف البحر الأحمر، ودفع بأكثر من سيارة إسعاف، ونقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وتم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط تشكيل عصابي للتنقيب عن الذهب

في سياق آخر، تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع تشكيل من 5 أشخاص، تم ضبطهم بطريق «مرسي علم - إدفو»، بحوزتهم كميات من الأحجار المستخدمة في استخلاص خام الذهب تزن حوالي 17.5 طن، وسيارة تريلا، وعدد 2 سيارة ربع نقل، مستخدمة في عمليات التنقيب، وأجهزة كشف عن المعادن ومولدات كهرباء.

كان اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقي إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتمكن المقدم محمود زمزم رئيس مباحث مرسى علم، والرائد يحيى الشعار معاون مباحث القسم، ونقيب أيمن سالم معاون مباحث القسم، من ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب على الذهب بمرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.