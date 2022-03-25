القبض على قاتل صديقه في الغردقة.. «اتخانقوا على تنظيف الأوضة»

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، برئاسة المقدم مصطفى حلمي، رئيس مباحث القسم، من القبض على قاتل صديقه بالغردقة، حيث تم العثور على جثة القتيل في إحدى عمارات السكنية بمنطقة الوفاء بمدينة الغردقة.

شاب يقتل زميله في العمل

واعترف المتهم أمام المقدم عصام عتيق مفتش مباحث القسم بالواقعة، أن سبب القتل هو خلافات نشبت بينهما، بسبب نظافة وترتيب محل سكنهما داخل استراحة الفندق الذى يعملان به، وتم إلقاء القبض على المتهم ويدعي «أحمد.ع»، من محافظة قنا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

خلافات حادة بني المتهم وصديقه على تنظيف غرفتهما

تلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من إلقاء القبض على قاتل صديقه داخل عمارة «استراحة سكن العاملين لإحدى الفنادق».

وتبين من التحقيقات الأولية التي أشرف عليها العميد أحمد رفعت رئيس مباحث المديرية، أن المتهم انقض على زميله القتيل «إبراهيم»، في العقد الثالث من العمر، بلوح السرير الخشبي على رأسه مما أدى إلى مصرعه في الحال، وذلك بسبب خلافات نشبت بينهما على نظافة، وترتيب الغرفة الكائنة بمحل سكنهما داخل عمارة مخصصة استراحة العاملين لأحد الفنادق السياحية.

تم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.