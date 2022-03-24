تكثيف الجهود لحل لغز العثور على جثة شاب بعمارة سكنية في الغردقة

تكثف الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من جهودها لحل لغز العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، في عمارة سكنية بمنطقة الوفاء في مدينة لغردقة، إذ تبين من التحريات الأولية وجود شبهة جنائية حول الحادث.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الغردقة بلاغا بـ العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر في منطقة الوفاء.

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وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم مصطفى حلمي والمقدم عصام العتيق، رئيسا المباحث، وانتقلت قوة من ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وتبين من التحقيقات الأولية أن الجثة لشاب يدعي «إبراهيم»، 23 عاما، من محافظة أسوان، ويعمل في فندق سياحي بالغردقة، وأن العمارة السكنية مخصصة كاستراحة لإحدى الفنادق السياحية.

شبهة جنائية حول الحادث

تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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وقال مصدر أمني، في تصريح لـ «الوطن»، إن الجثة بها إصابة في الرأس، إثر ضربة قوية بآلة حادة، تسببت في وفاته، لافتا إلى وجود شبهة جنائية حول الحادث، وجار جمع المعلومات وكشف ملابسات الواقعة.