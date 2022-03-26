عاجل.. تحديد موعد ومكان عزاء رجائي عطية نقيب المحامين

قررت أسرة الراحل رجائي عطية نقيب المحامين الذي وافته المنية اليوم أثناء مرافعته خلال محكمة إمبابة بالجيزة، إقامة عزاء الراحل يوم الاثنين المقبل من مسجد عمر مكرم، واتشحت نقابة المحامين بالسواد حزنا على رحيل نقيب المحامين، وأديت صلاة الجنازة، على نقيب المحامين رجائي عطية بعد صلاة العصر اليوم من مسجد عمر مكرم نفسه الذي سيشهد العزاء بمنطقة وسط القاهرة.

موعد ومكان عزاء نقيب المحامين

ووفق هذا الموعد، يأتي عزاء رجائي عطية بعد 48 من وفاته التي وقعت صباح اليوم، واتشحت بعدها نقابة المحامين بالسواد حزنا على رحيل نقيب المحامين أثناء مرافعته الاخيرة بالمحكمة، في جلسة نظر قضية ٩ محامين بمحكمة الجيزة بامبابة، تحديدا الدائرة 12 جنايات، وبعد سقوطه على الأرض قررت المحكمة نقله بسيارة إسعاف لأقرب مستشفى حيث تبين وفاته طبيعيا.

من جانبه روى أبو بكر الضو عضو مجلس نقابة المحامين تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية نقيب المحامين، الذي وافته المنية اليوم وهو يترافع أمام محكمة جنوب الجيزة، عن عمر يناهز 83 عامًا. وصرح عضو مجلس نقابة المحامين في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الراحل رجائي عطية كان حاضرًا في مرافعة قضية خاصة بإهانة القضاة في محكمة جنوب الجيزة، وكان ينوي أن يتخذ صف الدفاع عن القضاة، وفي أثناء حضوره للمرافعة شعر بالتعب المفاجئ والذي نتج عنه وفاته دون سابق إنذار.

الحالة الصحية لنقيب المحامين رجائي عطية

وعن حالته الصحية قبل الوفاة أكد أن نقيب المحامين، لم يكن يشكو من أي تعب سابقًا، إذ كانت صحته في حالة جيدة، موضحًا: «كنا معا أول أمس داخل محكمة النقض بدار القضاء العام، إذ كان هناك نقضين حضرهما وكنت حاضرا معه وكانت صحته جيدة، ولم يعاني من أي مشاكل صحية».

فيما أوضح عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين لـ«الوطن»، أن رجائي عطية نقيب المحامين توفي خلال جلسة محاكمة 9 محامين داخل محكمة إمبابة بالجيزة، مضيفًا أنَّه كان حريصًا على مساندة زملائه إذ حضر للمرافعة بنفسه، إلا أنَّه أثناء الجلسة حدث له حالة «إغماء» وجرى نقله على الفور لمستشفى «الصفوة» في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي في الحال.