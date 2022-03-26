عاجل.. تشييع جثمان رجائي عطية نقيب المحامين من مسجد عمر مكرم

وسط حالة من الحزن والبكاء والتأثر الشديد، شيع المئات منذ قليل جثمان رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بعد صلاة العصر اليوم من مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط القاهرة، وردد المشيعون الأدعية بالرحمة والمغفرة بعد أداء صلاة الجنازة.

ورحل عن عالمنا صباح اليوم النقيب بعدما وافته المنية أثناء جلسة محاكمة 9 محامين، داخل محكمة إمبابة في الجيزة، بعدما حرص على مساندة زملائه وحضر للمرافعة بنفسه، إلا أنه أثناء الجلسة نتيجة تعرضه لحالة إغماء، ونُقل على الفور إلى مستشفى الصفا وتمت محاولة إسعافه، حسبما أكد عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين.

وتوافد عدد كبير من أعضاء النقابة والمحامين لحضور صلاة الجنازة على الراحل، وسط حالة من الحزن الشديد الذي خيم على كافة الحاضرين.

وانتقل الجثمان بعد ذلك إلى مقابر الأسرة بمدينة 6 اكتوبر، من أجل اتمام مراسم الدفن

عزاء الراحل رجائي عطية

كما قررت أسرة الراحل اقامة عزاء الراحل يوم الاثنين المقبل من مسجد عمر مكرم. وخيم الحزن على نقابة المحامين بعد أن رحل نقيبها.

اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية

من جانبه روى أبو بكر الضو عضو مجلس نقابة المحامين تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية نقيب المحامين، الذي وافته المنية اليوم وهو يترافع أمام محكمة جنوب الجيزة، عن عمر يناهز 83 عامًا. وصرح عضو مجلس نقابة المحامين في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الراحل رجائي عطية كان حاضرًا في مرافعة قضية خاصة بإهانة القضاة في محكمة جنوب الجيزة، وكان ينوي أن يتخذ صف الدفاع عن القضاة، وفي أثناء حضوره للمرافعة شعر بالتعب المفاجئ والذي نتج عنه وفاته دون سابق إنذار.

وعن حالته الصحية قبل الوفاة أكد أن نقيب المحامين، لم يكن يشكو من أي تعب سابقًا، إذ كانت صحته في حالة جيدة، موضحًا: «كنا معا أول أمس داخل محكمة النقض بدار القضاء العام، إذ كان هناك نقضين حضرهما وكنت حاضرا معه وكانت صحته جيدة، ولم يعاني من أي مشاكل صحية».