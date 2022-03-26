«حياة كريمة» تشيد بدور الشباب لإنجاح مبادرة المليون كرتونة في المحافظات

قال أحمد خالد، رئيس قطاع اللوجستيات بمؤسسة حياة كريمة، إن قافلة وصل الخير تتضمن مليون كرتونة غذائية يجرى توزيعها على المواطنين المستحقين والأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه جرى تحديد المستحقين من خلال عناصر الرصد المجتمعي بمؤسسة حياة كريمة.

وأوضح أحمد أزهري، منسق بقطاع اللوجستيات بمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تمتلك كبيرة من المتطوعين على مستوى المحافظات يعملون بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية للتوجه للقرى والنجوع بالكراتين الغذائية وتوزيع السلع على الأسر المستحقة والمواطنين الأكثر احتياجا.

حياة كريمة تنفذ أهداف التنمية المستدامة

وأضاف «أزهري» أن مؤسسة حياة كريمة تتميز في أي عمل تطوعي على أرض الواقع تكاتف كافة أطياف الشباب في تنفيذ مشروعاتها وتوصيل الخدمات للمستحقين، لافتا إلى أن المؤسسة لها مكانة دولية جيدة وقريبا ستكون أفضل المبادرات العالمية لأنها تعمل على تحقيق أهم أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع.

حياة كريمة: هدفنا الوصول لـ58 مليون مواطن من الأكثر احتياجا

وأشار محمود سلامة، عضو قطاع اللوجستيات بمؤسسة حياة كريمة، إلى حاجة المؤسسة لشركاء من كل مراكز وقرى محافظات المرحلتين الأولى والثانية في مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن المؤسسة تتبني الدور الريادي والقيادي لجذب باقى مؤسسات المجتمع المدني للعمل في دعم الأسر الأكثر احتياجا.

وأردف «سلامة» أن مبادرة حياة كريمة تعمل من خلال 3 مراحل تستهدف الوصول إلى 58 مليون مواطن مصري من سكان القرى والمراكز الأكثر احتياجا.