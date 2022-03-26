موسيماني مطالب بدفع نصف مليون دولار لصالح صن داونز

حصل نادي صن داونز الجنوب إفريقي، على حكم لصالحه ضد مدربه السابق بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي لفريق الأهلي، التي أقامها ضده بسبب رحيله المفاجئ عن النادي الجنوب إفريقي، من أجل قيادة المارد الأحمر، رغم تجديد عقده مع فريقه السابق.

وقال موقع «The South African» في تقرير له: «جرى توقيع غرامة على موسيماني بمبلغ 8 ملايين راند جنوب إفريقي، وهو ما يساوي أكثر من 500 ألف دولار أمريكي، لأن المدرب كان قد جدد عقده قبل أشهر قليلة من الرحيل المفاجئ إلى الأهلي».

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