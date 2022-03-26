خالد الجندي: فوائد البنوك حلال ومن يحرمونها جهلاء وتجار دين

رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ما وصفهم بجهلاء وتجار الدين التي تحرم الفوائد البنكية، « أنا جبتها من مكتبي عشان كلنا نفهم، ونرد على الجهلاء وتجار الدين، دي الموسوعة الفقهية، دي شارك في كتابتها كل علماء الأمة على مستوى العالم، عشان تعرف إن الكلام أنا مش جايبه من عندي».

العائلة الحوينية تُحرم البيض والفسيخ والفوائد البنكية

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن العائلة الحوينية تُحرم البيض والفسيخ والفوائد البنكية، ويتاجرون بالدين دون فهم أو قراءة، موضحًا أن فوائد البنوك حلالًا وليست حرامًا، فضلًا عن أن أموال المصريين حلال من فوائد البنوك، مثلما تحاول بعض الجماعات الضالة ترويجه، « اللى بيقرأ ويسهر غير لما واحد جاهل يتكلم وهو مش فاهم بيقول إيه».

هناك أنواع من الربا

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه بالأمس شاهد أحد الذين وصفهم بـ «الهاربين» يقول بمنتهى الوقاحة، «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا»، معقبًا: « ده مصيبة، الجاهل ده لازم يفهم إن ده مش حديث ده كلام واحد اسمه فضالة بن عبيد الله»، مؤكدًا أن هناك أنواع من الربا، منها ربا الفضل، ومنها ربا النسيئة، « ربا النسيئة دي ربا ابن ربا، ومحرم بإجماع الآراء».

ربا النسيئة

وشرح خالد الجندي، معنى ربا النسيئة، إذ قال «بالبلدي كده يعنى تسلّف واحد ولو تعثّر في السداد عند وقوع موعد رد الدَّين، ساعتها تحط شروط جديدة خاصة بزيادة الدَّين أضعاف مضاعفة، أو كما تريد استغلالاً لظروفه الطارئة، يعنى مبترضاش تعمل جدولة للديون بلغتنا المعاصرة على عكس البنوك ما بتعمل»، مؤكدًا أن هناك بعض الجماعات المضللة تحاول إقناع المصريين بأنهم يتناولون أموالًا حرامًا من فوائد البنوك.