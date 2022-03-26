تامر حسني لـ رضوى الشربيني: «كنت باخد حق الرجالة»
كتب:
ياسمين محمود
08:20 م | السبت 26 مارس 2022
تامر حسني
أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته لمشاركته في حفل زفاف ابنة أصالة الطبيبة شام الذهبي، والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
ونشر تامر فيديو من داخل حفل الزفاف وهو يحمل محمد أسامة، صاحب أغنية «الغزالة رايقة».
رسالة لصاحب «الغزالة رايقة»
وعلق تامر قائلا «من فرح حبايب قلبي الغاليين شام وأحمد مليون مبروك ليهم ولأصالة حبيبة قلبي فرحتك كانت بالدنيا إمبارح، وشام طبعاً عارفة فرحة بسمة بيها كانت ازاي وكسرت الدنيا يا محمد يا أسامة يا أبو أحلى غزالة رايقة لو اتزنقت في أي فرح زحمة تاني ابقى قولي ربنا يكرمك يا حبيبي وتكبر وتحقق كل أحلامك».
واختتم تامر «أما رضوى بقى معلش يا رضوى كنت في اللحظات دي باخد حق رجالة كتير نورتي يا أحلى رضوى حبيت أضحكك شوية بس وعقبال الجميع يا رب».
وحرص تامر حسني على غناء أغنية «سي سيد» ووجهها مازحا للإعلامية رضوى الشربيني.