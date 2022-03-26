أبرز لقطات حفل زفاف شام الذهبي: مغازلة إليسا وتحدي تامر حسني لرضوى

تصدرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفالها مساء أمس الجمعة بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد هلال، في أحد الفنادق المطلة على الأهرامات بحضور عدد كبير من النجوم.

وتضمن حفل زفاف شام الذهبي عددًا كبيرًا من اللقطات المميزة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وتفاعل معها الجمهور كان على رأسها حضور الفنانة اللبنانية إليسا لحفل الزفاف خصيصًا.

إليسا تداعب زوج أصالة

ولم يتوقف الأمر عند ذلك ولكن خلال حفل الزفاف ظلت إليسا تغني طوال الوقت وكان من بين هذه الأغاني أغنية «لولا الملامة» لوردة والتي غنتها في ديو مشترك مع أصالة وخلال غنائها غازلت زوج الأخيرة، عندما تغنت أصالة بجملة «بتحبيه أيوا وهنكر ليه» هنا شاغلت إليسا زوج أصالة قائلة «أيوة يا فايق».

إليسا لزوج أصالة فائق حسن:



اييييوة يا فاااايق pic.twitter.com/i2JPl2gUqr — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 25, 2022

استفزاز تامر حسني لرضوى الشربيني

كما تضمن حفل الزفاف أيضا حضور الفنان تامر حسني والذي قدم هو الآخر عددًا من الأغاني منها أغنية «سي السيد» ولكن كان الملفت للانتباه هو غناء تامر هذه الأغنية للإعلامية الشهيرة رضوي الشربيني في تحد واضح معها بسبب مدافعتها الدائمة عن السيدات وبالفعل لاقى الفيديو إعجاب الكثيرين وتم تداوله بشكل كبير.

كان أيضا من ضمن اللقطات المميزة التي تفاعل معها الجمهور هو بكاء الفنانة أصالة وتأثرها الذي كان ظاهرا عليها بشكل كبير بسبب احتفالها بزفاف ابنتها.

وشهد حفل زفاف شام الذهبي حضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير من بينهم تامر حسني ورامي صبري وإليسا ومنى الشاذلي ورضوى الشربيني.