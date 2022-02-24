تامر حسني يعلن انضمام هدى المفتي لفيلم «بحبك»

انضمت الفنانة هدى المفتي لأسرة عمل فيلم «بحبك»، من بطولة الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد.

تامر حسني يعلن انضمام هدى المفتي للفيلم

ونشر حسني عبر صفحته على موقع نشر الفيديوهات والصور «إنستجرام» مقطع فيديو في أثناء تعاقد هدى المفتي على الفيلم، وعلق على الفيديو قائلًا: «انضمت اليوم لأسرة فيلم (بحبك) النجمة الجميلة، نجمة المستقبل هدى المفتي».

ووجه حسني التحية للفنانة المنضمة حديثًا إلى الفيلم وقال: «نورتي الفيلم يا هدى وكلنا بنباركلك».

تفاصيل فيلم «بحبك» من بطولة تامر حسني

وكشف الفنان تامر حسني منذ أيام عن الصور الأولى لفيلم «بحبك» وذلك عبر حسابه على موقع مشاركة الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد بحبك، طبعًا في ناس هتقرا اسم الفيلم بحبِك، وناس هتقراه بحبَك دا طبعًا مقصود عشان في دراما الفيلم، هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى، وبحبَك من الأنثى للرجل في أحداث فعلاً محيرة جدًا».

وأضاف: «سعيد بمشاركة نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني، اللي هيعمل إن شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة، و فرحان جدًا بانضمام الفنان الموهوب أوي مدحت إسماعيل اللي عامل دور زي العسل، وربنا يكتبله فيه كل النجاح ويكرمه ويكرمنا معاه».

هدى المفتي تنضم لفيلم «عمهم»

كانت الفنانة هدى المفتي تعاقدت منذ أيام على المشاركة في فيلم «عمهم»، من بطولة الفنان محمد عادل إمام، وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.