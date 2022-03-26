أمين «الوحدة الأفريقية» سابقا: رواندا دولة صغيرة لكنها محورية في القارة

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إن رواندا هي دولة صغيرة وكانت مستعمرة لألمانيا ثم لبلجيكا وهي دولة حبيسة ليس لها سواحل على البحر أو المحيط، ولكنها دولة محورية في وسط أفريقيا، كما وتستطيع الصادرات المصرية أن تستغل موقعها الفريد في زيادة تبادلها التجاري مع الدول المحيطة لها.

حجاج: السيسي أعلن من قبل تبنيه مبادرة لإصلاح الاتحاد الأفريقي

وأضاف «حجاج»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس الرواندي هو أحد الشخصيات الأفريقية الشهيرة على مستوى القارة، وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن من قبل تبنيه مبادرة لإصلاح الاتحاد الأفريقي ورأس عددا من السفراء والوزراء ورؤساء الدول الأفريقية في هذا الصدد.

حجاج: روندا أصبحت من الدول الرائدة في أفريقيا تجاريا وسياسيا

وأوضح أن مصر تقدم الكثير من البعثات الدراسية والمنح للطلبة الروانديين بمن فيهم الطلبة المسلمون وهم أقلية في روندا، ولنا عدة أطباء يعملون في تلك الدولة، «رواندا تعرضت لأزمة كبيرة في عملية المجازر التي لحقت بها ولكنها أصبحت من الدول الرائدة في أفريقيا تجاريا وسياسيا ولها باع كبير في قيادة الدول الأفريقية».

وأكد أن مصر تقدم الكثير من البعثات للعسكريين والدبلوماسيين الروانديين في المعاهد المصرية المختلفة، لافتا إلى أنه ومن الممكن زيادة التبادل التجاري بين مصر ورواندا، ولكن وخلال الوقت الحالي فهناك صعوبة في الوصول إلى الداخل الرواندي، ولكن هناك طرقا يتم إنشاؤها مع الدول المجاورة لها من أجل الانطلاق إلى رواندا ذاتها.