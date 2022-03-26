الرئيس السيسي: نرفض أي إجراءات أحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تطرق مع الرئيس الرواندي بول كاجامي إلى ملف السد الإثيوبي، مؤكدا أهمية التعاون المشترك بين كل دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة، وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض.

وشدد الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي بول كاجامي، في قصر الاتحادية، على رفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب، لا سيما التي تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية.

السيسي يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قانون ملزم لملء وتشغيل السد

وأكد الرئيس، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانون ملزم حول ملء وتشغيل سد إثيوبيا في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا لقواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن.