الرئيس السيسي ونظيره الرواندي يتفقان على تعزيز التعاون المشترك

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتفاقه مع نظيره الرواندي على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي القائم بين مصر ورواندا؛ لدفع التعاون الثنائي، وتنسيق مواقف البلدين حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

السيسي ونظيره الرواندي يؤكدان ضرورة الارتقاء بمعدلات التبادل

وأضاف «السيسي»، في مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي بول كاجامي، في قصر الاتحادية، أنّه اتفق مع نظيره الرواندي على ضرورة الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري، والذي نما بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين رغم جائحة كورونا.

وأشار إلى أنهما اتفقا أيضًا على ضرورة استغلال ما يمتلكه البلدان من إمكانات وفرص هائلة للتعاون ودفع الشراكات الاقتصادية سواء الرسمية، أو من خلال القطاع الخاص بين البلدين، وضرورة تيسير الاستثمارات المصرية في رواندا، إيمانًا بدور القطاع الخاص في دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقتين.