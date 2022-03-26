قبل وعكته الصحية الأخيرة.. أزمات واجهت عبد الرحمن أبو زهرة

حالة من القلق انتابت محبي وجمهور الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بمجرد إعلان نجله أحمد تعرض والده لأزمة صحية ويتواجد حاليا في العناية المركزة.

وقبل هذه الأزمة الصحية نستعرض خلال السطور التالية الأزمات الصحية التي تعرض لها عبدالرحمن أبو زهرة في فترة قصيرة.

كسر في الحوض

في يونيو الماضي تعرض الفنان عبدالرحمن أبو زهرة لكسر في الحوض حيث أعلن وقتها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» خضوعه لعملية جراحية، قائلا: «إجراء جراحة ناجحة فى تركيب مسامير في مفصل الحوض نظرا لحدوث شرخ فيه يا رب الشفاء القريب».

فيروس كورونا

وفي يناير الماضي أصيب الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بفيروس كورونا، وكشف نجله أحمد عبدالرحمن، لـ«الوطن»، أن والده حالته مستقرة ويتلقى بروتوكول العلاج، والإصابة بسيطة بسبب حصول والده على الثلاث جرعات من لقاح كورونا، وخضع للعلاج داخل مستشفى العزل في العجوزة.

ليكون أول ظهور للفنان عبدالرحمن أبو زهرة في أول مارس بعد تعافيه من فيروس كورونا خلال حفل زفاف حفيدته سارة الذي تصدر به التريند، بسبب المشهد الذي جمعهما في أول رؤية لحفيدته وهي بفستان الزفاف.

كسر في الحوض للمرة الثانية

ليعلن نجله الموسيقار أحمد عبدالرحمن إصابة والده بكسر في الحوض للمرة الثانية، بعد سقوطه مغشيا عليه وتم نقله إلى المستشفى ويتواجد حاليا في العناية المركزة فاقد الوعي حسبما صرح نجله لـ«الوطن».

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة شارك مؤخرا كضيف شرف في مسلسل «موضوع عائلي»، من بطولة ماجد الكدواني، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، ومن إخراج أحمد الجندي.