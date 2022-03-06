حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة تحتفل بزفافها: تزوجت من أعز أصدقائي (صور)

احتفلت سارة صبري حفيدة الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني وفقاً للصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

وعلقت «سارة» على الصور قائلة: «تزوجت من أعز أصدقائي»، لتنهال التهاني عليها من أصدقائها، الذين تمنوا لها حياة سعيدة، وأن ينعم الله عليهما بالذرية الصالحة.

غياب عبدالرحمن أبو زهرة عن صور زفاف حفيدته

ولم يظهر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة في الصور التي نشرتها حفيدته لاسيما أنه يقضي حالياً فترة نقاهة بعد تعافيه من فيروس كورونا وخروجه من أحد مستشفيات العزل بعد تحسن حالته بشكل كبير.

تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

وحرص أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، علي طمأنة الجمهور علي الحالة الصحية لوالده، مؤكّداً في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنَّ الحالة الصحية لأبيه مستقرة إذ أنه منتظم في تناول الأدوية التي حددها الأطباء له.

وفي سياق مختلف، حرصت الدكتورة مي أبو زهرة حفيدة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة على الاحتفال بعيد ميلاد والدها الذي أتمّ عامه الـ88 بنشر صورة تجمعها معه عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، ربنا يبارك في عمرك ويديك الصحة».

وكانت آخر أعمال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة مشاركته في بطولة مسلسل «موضوع عائلي»، الذي جسد فيه شخصية «منير سيف» عام 2021، وشاركه البطولة كل من ماجد الكدواني، وأمينة خليل، ومحمد شاهين، ورنا رئيس، وإيناس كامل، وسماء إبراهيم، ومحمد القس، وعيد أبو الحمد، ومحمد رضوان، وطه دسوقي وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد عزالدين وإخراج أحمد الجندي.